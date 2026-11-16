Les avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) au titre de l'année 2026 sont disponibles sur le site impots.gouv.fr.

Le paiement de la CFE et/ou de l'Ifer doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2026 inclus. Il doit être obligatoirement effectué par voie dématérialisée. Ainsi :

- si le contribuable est déjà titulaire d'un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, le montant figurant sur l'avis d'imposition sera prélevé automatiquement ;

- à défaut, le contribuable peut adhérer au prélèvement à l'échéance jusqu'au 30 novembre 2026 inclus sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0 806 807 807).

Les contribuables peuvent également payer directement en ligne le montant de leur imposition au plus tard le 15 décembre 2026 inclus.