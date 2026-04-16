Conformément à l’article 30-0 D bis de l’annexe IV au CGI, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les prestations consistant en la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre avec vitrage isolant en remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre existante ou en l'installation de vitrages de remplacement à isolation renforcée.

Les prestations relatives à la création de parois vitrées sont dès lors, selon l'administration, clairement exclues du périmètre des prestations éligibles au taux de 5,5 % dès lors qu’elles ne peuvent être considérées comme concourant à la rénovation énergétique d’un logement.

En revanche, la fourniture et la pose initiales de fenêtres et assimilées sont susceptibles de bénéficier du taux de 10 % prévu pour les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans.