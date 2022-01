Un Français et une Irlandaise se marient en 1994 en Irlande, donnant naissance à trois enfants. Le domicile familial des époux est situé en Irlande, où la famille s’est installée en 1999 et a acheté un bien constituant le domicile conjugal. À partir de l’année 2017, le mari part toutes les semaines en France pour y travailler, où il occupe un appartement appartenant à son père, revenant le week-end en Irlande pour retrouver son épouse et ses enfants. Le 28 décembre 2018, il dépose une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris. Le juge aux affaires familiales se déclare toutefois territorialement incompétent pour statuer, considérant que la seule fixation du lieu de travail de l’époux en France ne peut suffire à caractériser sa volonté d’y fixer sa résidence habituelle. Ce dernier fait appel, soutenant notamment qu’il exerce ses activités professionnelles en France depuis 2010 et de façon stable et pérenne depuis le mois de mai 2017.

La cour d’appel de Paris sursoit à statuer et pose une question préjudicielle sur la notion de « résidence habituelle » au sens des règles de compétence qui en découlent en matière de divorce, prévues par le règlement Bruxelles II bis et applicables en l’espèce (Règl. 2201/2003 du 27-11-2003 art. 3, § 1-a). Ainsi, quand il ressort des circonstances de fait qu’un des époux partage sa vie entre deux États membres, peut-il être considéré qu’il a sa résidence habituelle dans deux États membres, de sorte que, si les conditions énumérées par cet article sont remplies dans deux États membres, les juridictions de ces deux États sont également compétentes ?

La Cour y répond fermement par la négative. Au sens des dispositions précitées, un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres. Seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial. Avant d’affirmer cette solution, la Cour rappelle que le règlement ne comporte aucune définition de la notion de « résidence habituelle » ni de renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de cette notion. Elle relève que la notion de résidence habituelle est caractérisée, en principe, par deux éléments : la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé ;

une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné. Dès lors, si un époux a transféré sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre autre que celui de l’ancienne résidence habituelle commune et s’il démontre que cette nouvelle résidence réunit les deux éléments précités, il peut se prévaloir des deux chefs de compétence suivants (Règl. 2201/2003 du 27-11-2003 art. 3, § 1-a-5e et 6e tirets) : compétence des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ;

compétence des juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question.