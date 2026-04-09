FAQ Urssaf

La DSN de substitution s'applique pour la première fois en 2026 pour les anomalies constatées au titre de 2025 qui n'ont pas été régularisées.

Les employeurs concernés ont été informés via un CRM de rappel annuel (CRM 124), mis à disposition :

le 13 mars pour les entreprises déclarant le 5 du mois ;

le 23 mars pour celles déclarant le 15.

Ces anomalies sont également accessibles via le service Suivi DSN sur net-entreprises et sur urssaf.fr.

A noter : En l’absence d’anomalie, aucun CRM n’est transmis.

À compter de la réception du CRM, les entreprises disposent d’un délai de 2 mois (jusqu’au 5 ou 15 mai 2026) pour :

corriger les anomalies ;

ou s’opposer aux rectifications proposées.

À défaut, l’Urssaf procédera en juin 2026 aux corrections et transmettra les données aux organismes de retraite.

Après avoir rappelé dans un communiqué du 9 février dernier les échéances à venir dans le cadre de la mise en place de la DSN de substitution (notre actu du 10-3-2026), l’Urssaf apporte de nouvelles précisions sur ses modalités de mise en œuvre dans une FAQ et dans une webconférence du 12 mars 2026 intitulée : « DSN de substitution : la boîte à outils pour les déclarants ».

Un périmètre limité à l'assiette plafonnée

La DSN de substitution ne concerne que les anomalies portant sur l’assiette brute plafonnée.

L’objectif est de garantir l’exactitude des droits à retraite des salariés. Les données corrigées sont ainsi transmises à la CNAV et à l’Agirc-Arrco.

L’Urssaf rappelle que le calcul de cette assiette dépend de nombreux paramètres (temps de travail, absences, multi-contrats, etc.), précisés dans le BOSS (rubrique « Assiette générale » de la section « Règles d’assujettissement »).

Le recalcul effectué par l'Urssaf correspond à la traduction en DSN de ces règles. Il s'appuie sur les données déclaratives, notamment :

l’unité de mesure 40 présente en bloc 53 - Activité (nombre de jours calendaires pris en compte pour le calcul du plafond) ;

la quotité de travail et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;

et l’assiette brute déplafonnée déclarée en base assujettie code 03.

A noter : En pratique, la substitution est fondée sur 2 contrôles normalisés restitués par le CRM 120, le DIPA01i pour les salariés à temps plein et le DIPA01j pour les salariés à temps partiel.

Pas de substitution en cas d'assiette brute négative

Lorsqu'une assiette brute négative est déclarée en période courante, les contrôles génèrent un signalement dans le CRM 120 transmis à J + 5 de l'échéance DSN.

A noter : L'Urssaf explique que la déclaration d'une assiette brute négative n'est pas conforme au Code de la sécurité sociale. En effet, l'assiette brute correspond à la somme des éléments de la rémunération soumis à cotisations. À ce titre, elle ne peut pas, par nature, être négative. Lorsqu'une situation conduit à un montant négatif, celui-ci doit être ramené à zéro.

Ces signalements continuent d’être émis chaque mois tant que la déclaration n’a pas été corrigée et ces anomalies peuvent de nouveau être signalées dans le cadre du CRM de rappel annuel (CRM 124).

A noter : Toutefois, aucune DSN de substitution ne sera engagée dans cette situation tant que le fait générateur n’est pas opposable. Les situations d’assiettes négatives déclarées en période courante sont donc écartées par l’Urssaf avant l’émission de la DSN de substitution en 2026. Cela ne devrait plus être le cas l'année prochaine puisque le fait générateur sera opposable à compter du 1er janvier 2027.

Périodes d'emploi pouvant être corrigées par la DSN de substitution

La DSN de substitution est un dispositif annuel qui vise en principe à corriger les anomalies afférentes aux périodes d'emploi de l'année N - 1.

Par exception, lorsque les régularisations réalisées par le déclarant sur une période antérieure à l’année N - 1 font naître de nouvelles anomalies, la DSN de substitution peut également porter sur des périodes plus anciennes. Cette possibilité est toutefois strictement limitée aux périodes comprises dans le délai de prescription de 3 ans des cotisations, calculé à compter de 2025 :

en 2026, sont visées les périodes d’emploi de 2025 ;

en 2027, seront visées les périodes d'emploi de 2026 et 2025 ;

en 2028, seront visées les périodes d'emploi de 2027, 2026 et 2025.

Comment s'opposer à la substitution ?

Le service Suivi DSN signale les anomalies à corriger et permet de formuler les oppositions à la substitution. Il s'agit de l'outil principal pour formuler une opposition à substitution. L'Urssaf souligne que cet outil facilite le travail d'instruction et permet de traiter plus rapidement la demande.

A noter : Dans la webconférence du 12 mars, l'Urssaf a précisé que si une entreprise du fait d'un problème technique, et uniquement dans ce cas, ne peut pas activer Suivi DSN, il est possible, par exception, de s'opposer à la substitution par mail. Dans ce cas, il est indispensable de préciser toutes les informations nécessaires au suivi de la demande et de joindre éventuellement des pièces justificatives afin que la demande soit traitée au plus tôt.

La condition permettant à l’Urssaf de retenir une opposition à la substitution est que celle-ci présente un caractère motivé, c’est-à-dire qu’elle repose sur des arguments présentant un lien direct avec l’anomalie faisant l’objet de l’opposition. Il est donc important de bien motiver sa demande dans l'espace prévu à cet effet sur Suivi DSN. Il est possible de joindre des pièces justificatives pour étayer sa demande, mais ce n'est pas une obligation.

Le temps de réponse de l'Urssaf dépend de la complexité de la demande, mais il est en principe de 8 à 12 jours. En tout état de cause, une réponse sera faite à la demande d'opposition et l'absence de réponse ne vaut pas accord de la part de l'Urssaf.

Tant que l'Urssaf n'a pas répondu, la substitution n'a pas lieu. Il n'y a pas de substitution automatique. Ce principe s'applique même si la réponse de l'Urssaf intervient après le 5 ou le 15 mai.

Suites de la DSN de substitution

Si une DSN de substitution est émise par l'Urssaf, l'employeur reçoit un CRM post-substitution recensant chaque correction opérée. Ce CRM n'a qu'une valeur informative.

A noter : Si c'est un prestataire de paie qui fait les DSN, il sera destinataire du CRM post-substitution.

En cas de cotisations dues, l'employeur recevra par courrier une mise en demeure de les payer avec majoration de retard, et disposera d'un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. Aucune pénalité spécifique supplémentaire n'est liée à la DSN de substitution.

L'Urssaf remboursera l'employeur s'il a trop versé de cotisations, ou lui délivrera un avoir sur les cotisations dues à venir.

Conséquences pour les salariés

Si la DSN de substitution a des conséquences sur la paie des salariés, l'Urssaf indique que l'information du salarié relève de la responsabilité de l'employeur.

Pour les droits des salariés qui ont déjà liquidé leur retraite, les règles applicables sont celles relatives à la liquidation de la retraite. Le traitement est donc identique aux éléments de modification d’assiette transmis après la liquidation de la retraite. Il convient donc, le cas échéant, de se rapprocher de la Cnav et de l’Agirc-Arrco.

Articulation avec le contrôle Urssaf

L'Urssaf précise que pendant et après un contrôle d'assiette sur place ou sur pièces, aucune période contrôlée ou en cours de contrôle ne fera l'objet d'une DSN de substitution.

Elle ajoute que la mise en place de la DSN de substitution ne va pas remplacer à terme les contrôles Urssaf, puisqu'elle porte uniquement sur l'assiette plafonnée.