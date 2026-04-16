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L'employeur qui divulgue le domicile du salarié sans son accord porte atteinte à sa vie privée

Constitue une atteinte à la vie privée la divulgation par l’employeur du domicile de la salariée sans son accord, résultant de la transmission à un syndicat de la lettre adressée par la salariée à l’employeur sans que le directeur des ressources humaines ait pris soin de biffer son adresse.

Publié le 16/04/2026
Par Aliya BEN KHALIFA
quoti-20260416-unesociale.jpg

©Gettyimages

Cass. soc. 11-2-2026 n° 24-18.087 F-D

L’adresse personnelle du salarié constitue une information relative à sa vie privée qui ne peut pas être divulguée sans son accord. Tel est l’enseignement, sans surprise, d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 février 2026.

Dans cette affaire, une salariée, qui avait réclamé auprès d’un syndicat la suppression du panneau d’affichage d’un tract la concernant, avait réitéré sa demande auprès de l’employeur, lequel a transmis sa lettre au syndicat qui l’a affichée sur le panneau syndical. La salariée réclamait des dommages-intérêts à son employeur en réparation à l’atteinte portée à sa vie privée du fait de la divulgation de son domicile. On rappelle que la Cour de cassation admet, sur le fondement de l’article 9 du Civil, que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. soc. 20-3-2024 n° 22-19.153 F-D : RJS 6/24 n° 321). 

La cour d’appel de Colmar a débouté la salariée de sa demande en considérant que le syndicat, à qui l’intéressée avait aussi écrit, avait déjà connaissance de son domicile.

La Cour de cassation censure cette décision, car il n’était pas contesté que la lettre envoyée à l’employeur avait été transmise au syndicat sans occulter l’adresse de la salariée et sans son accord, ce qui constituait une atteinte à la vie privée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Colmar autrement composée.

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