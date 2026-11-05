Alors qu’ils se trouvent avec leur mère au Cameroun, deux enfants de nationalité française sont confiés par jugement au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis en application des articles 375 et 375-3 du Code civil. Ils sont ultérieurement rapatriés en France. Le jugement est confirmé en appel.

Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis se pourvoit en cassation. Il conteste l’application des articles 375 et 375-3 précités dans la mesure où les enfants ne se trouvaient pas en France au moment de l’adoption de la mesure. L’un d’entre eux étant devenu majeur en cours de procédure, le pourvoi est sans objet à son égard.

Rejet. Les dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. La cour d’appel a retenu que la décision de la mère de partir en vacances avec les enfants au Cameroun, pendant les congés scolaires français, puis son choix unilatéral, pris à leur insu, de ne pas rentrer avec eux en France à l'issue de ce séjour temporaire, ne caractérisait pas une modification de leur résidence au moment auquel leur avocat et le consul de France avaient alerté le service éducatif déjà saisi de la situation de danger qu'ils subissaient. Pour les Hauts Magistrats, la cour d'appel en a justement déduit que le juge des enfants demeurait compétent, au titre de l'assistance éducative, à leur égard. Le juge pouvait donc, en considération d'éléments pris de la situation de danger dans laquelle se trouvait le mineur qui ne sont pas contestés par le moyen, ordonner son placement.