Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail
Social - Santé et sécurité au travail

Fixation des cotisations 2026 des employeurs aux SPSTI

Un arrêté du 26 septembre 2025 fixe le coût moyen national de l'ensemble socle de services des SPSTI à 116 € pour l’année 2026 (contre 115,50 € pour l'année 2025).

Publié le 13/10/2025
Par Isabelle ALLANCHE
quoti-20251013-social.jpg

©Gettyimages

Le coût moyen national de l'ensemble socle de services des SPSTI permet de calculer l’amplitude au sein de laquelle doit se situer le montant des cotisations versées par les entreprises à leur SPSTI pour financer leurs dépenses.

Le coût moyen de l'ensemble socle de services pour chaque SPSTI est calculé au titre de l'année précédant l'année en cours de la manière suivante : les charges d'exploitation de l'ensemble socle de services divisé par le nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée pendant l'année (C. trav. art. D 4622-27-4).

Pour chaque travailleur, le montant des cotisations versées au SPSTI ne peut pas être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % de ce coût moyen national. Ainsi pour 2026, le montant des cotisations versées par l’employeur au SPSTI, pour chaque travailleur, ne pourra donc pas être inférieur à 92,80 € ni supérieur à 139,20 €. Cependant, l'assemblée générale du SPSTI a la possibilité d'approuver des cotisations qui s'écarteraient de la borne basse de 80 % et de la borne haute de 120 % dans des cas limitativement énumérés (C. trav. art. D 4622-27-6).

Depuis le 31 mars 2022, les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Les services obligatoires fournis par le SPSTI (C. trav. art. L 4622-9-1) font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.

Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L 4621-3 du Code du travail font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale (C. trav. art. L 4622-6).

Arrêté TSST2526080A du 25-9-2025 : JO 27

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSanté et sécurité au travailPaie
