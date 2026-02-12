With your agreement, we and our 966 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal

[FORMATION] Formation Loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Publié le 12/02/2026
quoti-20260212-formation-lf.jpg

© Lefebvre Dalloz

Lefebvre Dalloz Compétences vous propose trois masterclass inédites, spécialement conçues pour vous présenter toutes les mesures clés de la loi de finances (LF) et de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 ! 

Réparties sur trois demi-journées distinctes, ces sessions vous permettront d'approfondir chaque thématique en toute flexibilité. Vous pourrez ainsi suivre le décryptage des mesures fiscales intéressant les entreprises, puis découvrir l'actualité fiscale impactant la gestion de patrimoine, avant de vous concentrer sur l'analyse des principales dispositions des lois de finances et de financement de la sécurité sociale impactant la paie.

Ces masterclass à la carte, programmées en après-midi, sont conçues pour s'adapter parfaitement à vos besoins et à votre emploi du temps. Vous avez la possibilité de vous inscrire à l'intégralité du parcours ou de sélectionner uniquement les sessions correspondant à vos priorités.N'attendez plus pour renforcer votre expertise et maîtriser dès maintenant les nouvelles dispositions fiscales et sociales qui impacteront votre activité en 2026 !

Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire 

FiscalSocial
