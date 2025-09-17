With your agreement, we and our 935 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal/ Contrôle fiscal
Fiscal - Contrôle fiscal

Garantie limitant la durée des vérifications sur place : les SCI exclues, même ayant opté pour l’IS

Une entreprise exerçant une activité civile de location immobilière de locaux nus, même assujettie volontairement à l'IS, ne bénéficie pas de la garantie spéciale encadrant la durée de la procédure de vérification sur place dont elle peut faire l’objet.

CAA Paris 13-6-2025 n° 24PA01196

Publié le 17/09/2025
Par Caroline BARDE
quoti-20250917-fiscal.jpg

©Gettyimages

Une entreprise exerçant une activité civile de location immobilière de locaux nus n’entre dans le champ d’aucune des dispositions de l’article L 52 du LPF, qui organise au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l’objet. Tel est le cas de la société civile immobilière requérante, dont la nature civile de l’activité n’est pas remise en cause par son assujettissement volontaire à l’impôt sur les sociétés.

A noter :

La requérante est une SCI ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Elle est donc imposable, pour l’essentiel, selon les mêmes règles que les bénéfices industriels et commerciaux. Elle soutient que la garantie prévue par l’article L 52 du LPF sur la durée du contrôle a été de ce fait méconnue. 

Le rapporteur public souligne une différence de lecture à l’intérieur même de l’article L 52 du LPF entre la notion d’entreprises industrielles et commerciales et les contribuables se livrant à une activité non commerciale. L’activité non commerciale est définie par rapport à la catégorie d’imposition des bénéfices non commerciaux au sens de l’article 92 du CGI (CE 9-7-2003 n° 230167 et CE 9-7-2003 n° 230168). En revanche, la référence par ce même article à une entreprise industrielle et commerciale renvoie à la nature de son activité réelle indépendamment de la forme statutaire (CE 21-12-2007 n° 281068). La cour administrative d’appel s’appuie sur cette dernière position pour juger que, dans ce cas, l’appréciation de l’activité réelle s’effectue indépendamment de la catégorie d’imposition. La location par une société reste donc une activité civile exclue des dispositions de l’article L 52 du LPF, même si la société a opté pour l’impôt sur les sociétés.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalContrôle fiscal
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20250918-fiscal.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un rescrit défavorable est précisée

Les décisions par lesquelles l’administration revient sur une décision favorable en réponse à une demande de rescrit peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les mêmes conditions que les décisions de rescrit défavorables.
quoti-20250901-fiscal.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

Opposition à contrôle : le recours hiérarchique doit être accordé avant la notification des bases

En cas d’opposition à contrôle fiscal, l’administration qui informe le contribuable des bases d’imposition d’office sans y être tenue doit accorder avant cette notification le recours hiérarchique préalablement sollicité.
quoti-20250716-fiscal2.jpg
Fiscal - Contrôle fiscal

Délai spécial de reprise : la notion de fausse domiciliation à l'étranger est précisée

L'administration apporte des précisions sur la notion de fausse domiciliation à l'étranger telle qu'issue de la loi de finances pour 2025.