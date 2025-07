Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage accordent la possibilité au préfet de mettre en œuvre une procédure spéciale d’évacuation forcée en cas de stationnement illégal de véhicules et d’habitations mobiles. Cette procédure s’applique aux gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant (CE 17-1-2014 n° 369671).

À l’occasion d’un recours contre un arrêté préfectoral mettant en demeure des personnes de nationalité roumaine de libérer un terrain qu’elles occupaient frauduleusement, le Conseil d’État clarifie l’appréciation des deux critères cumulatifs permettant de qualifier les gens du voyage. D’une part, les résidences sont considérées comme mobiles dès lors qu’elles sont déplaçables par leurs occupants avec leurs propres véhicules et qu’elles ne revêtent pas de signes de sédentarisation (adjonction de constructions) qui les empêcheraient de quitter les lieux avec leurs effets personnels et par leurs propres moyens. D’autre part, ces personnes ont fait le choix d’un mode de vie itinérant, sauf à ce qu’elles prouvent une sédentarisation durable par des éléments comme l'activité professionnelle ou la scolarisation des enfants.

La Haute Juridiction valide l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui considère la requérante comme « gens du voyage », puisqu’elle occupe le site dans une caravane dont il n’est pas contesté qu’elle ne soit plus mobile et que rien ne montre qu’elle n’a pas choisi un mode de vie itinérant. Les deux conditions cumulatives étant remplies, la procédure d'évacuation forcée lui est donc valablement applicable.