Ensuite, il peut être déduit de la décision que la production de logements sociaux en accession ou en location est susceptible de se rattacher à une raison impérative d’intérêt public majeur, à la condition toutefois que les circonstances locales le justifient. Sur ce point, le Conseil d’État relève de manière pragmatique que le taux de logements sociaux observé sur 10 ans était « structurellement inférieur à l’objectif de 20 % (…) et l’un des plus faibles de la métropole (…) ».

On notera l’adverbe « structurellement » utilisé par le Conseil d’État, qui renvoie à une volonté de procéder à une analyse à long terme de la situation communale en matière de logements sociaux. Le Conseil d’État précise en outre que les objectifs constituent « des seuils à atteindre et non des plafonds ». Autrement dit, et c’est une marque de souplesse supplémentaire dans cette décision, qui prend vraisemblablement en considération la difficulté de l’acte de construire et donc celle de faire converger les réalisations concrètes avec les objectifs législatifs en matière de logement des populations les plus fragiles et invite aussi bien l’administration que les juridictions du fond à une lecture globale de la trajectoire des besoins en logements sociaux d’une commune qui doit être réalisée pour qualifier une raison impérative d’intérêt public majeur.