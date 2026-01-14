With your agreement, we and our 960 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social - Protection sociale

Indemnités journalières de sécurité sociale : quels montants en 2026 ?

La revalorisation du Pass et du Smic au 1er janvier 2026 entraîne celle du montant maximal des indemnités journalières servies par le régime général de la sécurité sociale (IJSS).

Publié le 14/01/2026
Jusqu’à la prochaine revalorisation du Smic, les montants s'établissent comme suit :

IJSS

Règles de calcul

Montant maximal

Maladie

Pour les salariés mensualisés, l'IJSS est égale à 1/91,25e du montant des salaires des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail, pris en compte dans la limite de 1,4 Smic mensuel, l'IJ ne pouvant pas être supérieure à 1/730e de 1,4 Smic brut annuel

41,95 €(1)

Maternité, paternité et adoption

Pour les salariés mensualisés, l'IJSS est égale à 1/91,25e du montant des salaires des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail, pris en compte dans la limite du PMSS et abattus de 21 %

104,02 €(2)

Accident du travail ou maladie professionnelle

L'IJSS est égale à 60 % ou 80 % du salaire journalier de base, lui-même égal à 1/30,42e de la dernière paie dans la limite de 0,834 % du Pass (400,82 €)

Salaire journalier de base maximal : 400,82 €

Montant maximal IJSS : 240,49 € (60 %) ou 320,66 € (80 %) (1)

(1) Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1-1-2026.

(2) Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1-2-2026.

Par ailleurs, la circulaire Cnav 2025-29 du 23 décembre 2025 revalorise au 1er janvier 2026 le montant minimal annuel de la pension d'invalidité sur lequel est indexé le montant minimal de l'indemnité journalière de repos versée pendant les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. En conséquence, le montant minimal brut de l'indemnité journalière de repos, qui est égal à 1/365e du montant minimal annuel de la pension d'invalidité, passe à 11,12 € au 1er janvier 2026.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
