Jusqu’à la prochaine revalorisation du Smic, les montants s'établissent comme suit :

IJSS Règles de calcul Montant maximal Maladie Pour les salariés mensualisés, l'IJSS est égale à 1/91,25e du montant des salaires des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail, pris en compte dans la limite de 1,4 Smic mensuel, l'IJ ne pouvant pas être supérieure à 1/730e de 1,4 Smic brut annuel 41,95 €(1) Maternité, paternité et adoption Pour les salariés mensualisés, l'IJSS est égale à 1/91,25e du montant des salaires des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail, pris en compte dans la limite du PMSS et abattus de 21 % 104,02 €(2) Accident du travail ou maladie professionnelle L'IJSS est égale à 60 % ou 80 % du salaire journalier de base, lui-même égal à 1/30,42e de la dernière paie dans la limite de 0,834 % du Pass (400,82 €) Salaire journalier de base maximal : 400,82 € Montant maximal IJSS : 240,49 € (60 %) ou 320,66 € (80 %) (1) (1) Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1-1-2026. (2) Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1-2-2026.

Par ailleurs, la circulaire Cnav 2025-29 du 23 décembre 2025 revalorise au 1er janvier 2026 le montant minimal annuel de la pension d'invalidité sur lequel est indexé le montant minimal de l'indemnité journalière de repos versée pendant les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. En conséquence, le montant minimal brut de l'indemnité journalière de repos, qui est égal à 1/365e du montant minimal annuel de la pension d'invalidité, passe à 11,12 € au 1er janvier 2026.