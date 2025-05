Après s’être consentis une donation au dernier vivant, des époux initialement mariés sous le régime de la communauté d’acquêts optent pour le régime de la communauté universelle, à l’exception des biens propres par nature et des biens immobiliers appartenant à l’épouse. Leur convention matrimoniale prévoit par ailleurs l’attribution au survivant, à son choix, soit de la totalité en toute propriété des biens communs, soit de la moitié en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit. Au décès de son épouse, le mari opte pour la pleine propriété de l’ensemble des biens communs au titre de la convention matrimoniale et pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession au titre de la donation entre époux.

Outre son mari, l’épouse laisse leurs deux enfants communs, une fille et un fils. Ce dernier assigne alors son père et sa sœur, qui s’y opposent, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi que, le cas échéant, de la communauté. Il réclame par ailleurs le rapport et la réduction éventuelle des donations consenties par la défunte.

Si elle relève que les deux enfants ont bien la qualité de nus-propriétaires des biens de la succession, la cour d’appel juge l’action du fils irrecevable au motif qu’un partage n’est pas possible entre usufruitier et nus-propriétaires. Les demandes en rapport et réduction des donations ne pouvant être ordonnées que lors d'une instance en liquidation et partage d'une succession, celles-ci sont tout autant irrecevables.

Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 815 du Code civil selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Ayant constaté l'existence d'une indivision successorale entre le frère et la sœur portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Statuant au fond (C. org. jud. art. L 411-3, al. 2 ; CPC art. 627), la Cour de cassation relève que, malgré l'adoption par le défunt d'un régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut prétendre, le cas échéant : au partage des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise, étant précisé que l'indivision peut porter sur la pleine propriété de ces biens ou l'un de ses démembrements ;

au rapport ou à la réduction des libéralités consenties par le défunt. L’action du fils est donc recevable.