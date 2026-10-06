Une société acquiert deux immeubles en l’état futur d’achèvement (Vefa) et les donne à bail. Le locataire se plaint de dysfonctionnements affectant le système de climatisation. Celui-ci est composé de 3 groupes de froid et de 860 ventilo-convecteurs munis de batteries électriques pour produire le chauffage installés dans les faux-plafonds des bureaux, de canalisations et de câblages reliant les ventilo-convecteurs au groupe froid.

Le locataire assigne le bailleur en indemnisation. Le vendeur, le prestataire chargé du lot chauffage VMC, le fournisseur et la société chargée de la maintenance sont appelés en garantie.

La cour d’appel les met hors de cause bien que le bailleur ait soutenu que l’installation de climatisation constituait un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil eu égard à son ampleur, celle-ci servant un immeuble de plus de 20 000 m² et un autre immeuble comprenant des parkings sur deux sous-sols.

Le bailleur forme un pourvoi, qui est rejeté. La Cour de cassation relève que la cour d’appel a constaté que la nécessité d’utiliser une grue pour remplacer un des groupes de froid sur le toit et raccorder les éléments de l’installation ne procédait que de techniques de pose et non de construction. Elle a noté aussi que le remplacement du groupe de froid s’est effectué sans dégradation de l’immeuble et sans qu’il soit nécessaire de procéder à la dépose, au démontage et au remplacement des canalisations et des câblages. La cour d’appel en a donc justement déduit que l’installation litigieuse ne constituait ni un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ni un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 dudit Code.