En disposant aux termes de l’article 39, 1-4° du CGI que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) prévue par l’article 231 ter du CGI n’est pas une charge déductible pour le calcul du bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés, le législateur n’a instauré aucune discrimination entre les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont passibles de cette taxe et les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne le sont pas dès lors qu’elles ne se trouvent pas dans une situation analogue.

Par ailleurs, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France prévue par l’article 1599 quater C du CGI étant une taxe locale perçue en supplément de celle de l’article 231 ter du même Code, une société n’est pas fondée à soutenir qu’en n’excluant pas des impositions déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés la taxe prévue à l’article 1599 quater C du CGI alors qu’en est exclue la taxe prévue par l’article 231 ter de ce Code, le législateur aurait institué une différence de traitement discriminatoire entre deux groupes distincts de contribuables.

N’est donc pas fondée la demande d’une société de l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé d'abroger le BOI-IF-AUT-50 n° 30 et le BOI-ANNX-000121 en tant qu’ils énoncent que la TSB n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, dès lors que les dispositions législatives que les commentaires attaqués réitèrent n’instaurent aucune discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.