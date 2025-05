Un père vend à son fils et à l’épouse de celui-ci un ensemble de terres agricoles dont le fils était preneur à bail. Le père décède deux ans plus tard, laissant son fils et sa fille. Des difficultés survenant lors du règlement de la succession, la fille assigne son frère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Aux yeux de la sœur, le prix de vente des terres aurait été minoré, de sorte que son frère devrait rapporter à la succession l’avantage qui en est résulté pour lui. Le frère estime quant à lui qu’il n’y a eu aucune minoration du prix, les terres devant être évaluées comme étant occupées. Il s’appuie d’ailleurs sur la jurisprudence rendue en matière de droit de préemption du fermier, laquelle impose au juge saisi pour déterminer la valeur vénale du bien concerné de prendre en compte la moins-value résultant de l’existence du bail.

Un expert est désigné pour évaluer les terres au jour de la vente. La cour d’appel lui donne mission d’estimer les terres libres de toute occupation. Du fait de l’acquisition, le bail dont bénéficiait le fils a en effet cessé, de sorte que celui-ci est devenu propriétaire de terres libres. Quant à l’argument tiré de la jurisprudence sur le droit de préemption, la cour d’appel estime que cette situation particulière justifie une solution qui lui est propre, destinée à promouvoir et/ou protéger l’installation du preneur. Une telle solution n’a pas vocation à s’appliquer en matière de rapport successoral, lequel a pour objectif de garantir l’égalité des héritiers.

Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 843 du Code civil. « Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. L'existence de l'élément matériel d'une libéralité rapportable pouvant résulter de la minoration du prix de vente de terres agricoles à un héritier présomptif doit s'apprécier au regard de la valeur réelle des terres au jour de leur vente, considération prise de l'existence d'un bail, peu important que celui-ci ait été consenti à cet héritier. »