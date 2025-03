qu’en sa qualité de présidente d’une SAS, la contribuable ne pouvait ignorer que des sommes importantes avaient été désinvesties de l’entreprise, du fait de la déduction de charges injustifiées et de dépenses personnelles, pour des montants très importants ;

qu’en leur qualité d’associés et gérants d’une société civile fiscalement transparente, les contribuables ne pouvaient ignorer que la quote-part réintégrée dans les résultats de la SAS avait été occultée dans les comptes de la société civile et qu’ils devaient déclarer les dividendes et intérêts en compte courant.