With your agreement, we and our 924 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

La mauvaise foi du salarié lanceur d'alerte, une notion appréciée restrictivement

Dans le cadre d'un litige concernant le licenciement d'un salarié ayant signalé auprès de l'Agence française anticorruption des faits qu'il estimait qualifiables de fraude fiscale et d'abus de bien social imputables à son employeur, les juges rappellent que seule la mauvaise foi de l'auteur du signalement peut justifier un licenciement, celle ci ne pouvant résulter que de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu'il dénonce.

Publié le 29/08/2025
Par Aliya BEN KHALIFA
quoti-20250829-social.jpg

©Gettyimages

Cass. soc. 6-5-2025 n° 23-15.641 F-D, Groupama Grand Est c/ L.

Un salarié engagé en qualité d'inspecteur vérification risques industriels dans une société d'assurance a adressé à l'Agence française anticorruption deux signalements portant sur des faits de nature à recevoir une qualification pénale de fraude fiscale et d'abus de bien social commis par son employeur lors du règlement, susceptible d'être qualifié d'acte anormal de gestion par l'administration fiscale, d'un sinistre déclaré par une société. 

L'employeur a contesté l'analyse du salarié, en faisant valoir qu'il avait reçu tous les éléments de réponse à ses interrogations avant de faire ces signalements, que cette prise en charge était conforme aux obligations légales et conventionnelles de l'entreprise comme à son intérêt social et reprochait au salarié de fonder son analyse sur une jurisprudence fluctuante et controversée.

Licencié pour faute lourde quelques mois plus tard, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour demander à voir déclarer nul ce licenciement motivé par son signalement de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit. La cour d'appel de Colmar a fait droit à cette demande. L'employeur se pourvoit en cassation pour contester cet arrêt, faisant notamment valoir que la mauvaise foi du salarié était constituée par une volonté de nuire à l'employeur. 

La mauvaise foi du lanceur d'alerte ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence aux termes de laquelle le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. soc. 8-7-2020 n° 18-13.593 FS-PB : RJS 10/20 n° 455 ; Cass soc 15-2-2023 n° 21-20.342 F-B : RJS 4/23 n° 186). Le licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

A noter :

Cette jurisprudence est constante en application de l'article L 1132-3-3 du Code du travail dans ses rédactions successives, issues de loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 et de celle 2016-1691 du 9 décembre 2016. Elle devrait également l'être, à notre sens, dans sa dernière rédaction, issue la loi 2022-401 du 21 mars 2022.

Une divergence d'analyse sur la qualification pénale des faits ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi

Les faits de l'espèce et l'argumentation de la cour d'appel donnent par ailleurs une nouvelle illustration de ce qui ne permet pas de caractériser la mauvaise foi du salarié qui émet un signalement portant sur des faits susceptibles de caractériser un crime ou un délit : la mauvaise foi ne peut pas être déduite d'une simple divergence d'analyse sur la qualification pénale que les faits seraient susceptibles de recevoir. Dès lors, la Haute Juridiction approuve la décision de la cour d'appel qui en a déduit que le licenciement fondé, pour partie, sur des faits pour lesquels le salarié bénéficiaient de la protection attachée au lanceur d'alerte, était nul. 

Mémento Social 2025
Pour en savoir plus
Véritable condensé de l’ensemble de la réglementation sociale applicable !
voir Mémento Social 2025 n° 56070 s.
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250828-une.jpg
Social - Social

Harcèlement sexuel ou moral : l’enquête interne incomplète peut être jugée non probante

L’employeur qui produit une enquête incomplète sur des faits sexistes ou à connotation sexuelle encourt le risque de voir les conclusions de son enquête jugées non probantes, le doute profitant alors au salarié mis en cause.
quoti-20250827-social.jpg
Social - Social

La retraite progressive accessible pour tous dès 60 ans à partir de septembre

Dès le 1er septembre 2025, tous les assurés totalisant 150 trimestres pourront demander une retraite progressive dès l’âge de 60 ans, quelle que soit leur année de naissance.
quoti-20250826-social.jpg
Social - Social

Alerte de la CNCJ sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Ayant relevé des inexactitudes dans la presse, la Chambre nationale des commissaires de justice communique une nouvelle fois sur la procédure de saisie des rémunérations applicable depuis le 1er Juillet 2025.