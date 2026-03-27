Des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité compétente qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, aux règles de sécurité contre l’incendie. Le permis de construire tient lieu de cette autorisation dès lors que l’autorité compétente pour la délivrer a donné son accord. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur de l’établissement n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis, le permis indique qu’une autorisation complémentaire devra être obtenue avant l’ouverture au public (CCH art. L 122-3).

Après l’annulation de l’arrêté du maire de Paris refusant un permis de construire un immeuble comprenant des commerces, une résidence hôtelière (établissement recevant du public) et des logements, le pétitionnaire confirme sa demande de permis. À l’issue du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît. Cependant, il s’avère que le préfet de police, compétent pour délivrer l’autorisation prévue par le Code de la construction et de l’habitation, avait refusé son accord en raison des risques d’incendie de la résidence hôtelière, dont l’aménagement intérieur était décrit avec une précision suffisante dans la demande. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère indivisible du projet, la maire de Paris a retiré le permis dans le délai légal de 3 mois à compter de sa délivrance.

Le retrait est contesté. La cour administrative d’appel de Paris juge que ce retrait ayant été pris dans le cadre d’une compétence liée, les moyens dirigés contre la décision de retrait sont inopérants, à l’exception de ceux qui contestent la légalité du refus d’accord opposé par le préfet de police.