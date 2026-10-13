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Le plafond des indemnités journalières AT/MP est abaissé à 1,8 Smic

À compter du 1er novembre 2026, le montant du salaire journalier de base servant au calcul des indemnités journalières versées aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourra pas dépasser 0,226 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit l'équivalent de 1,8 Smic.

Publié le 13/10/2026
Par Virginie GUILLEMAIN
quoti-20260925-social.jpg

©Gettyimages

Décret 2026-909 du 30-9-2026 : JO 1-10

Un décret du 30 septembre 2026 fixe la limite maximale de rémunération annuelle, servant de base au calcul des indemnités journalières (IJ)  servies à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (AT/MP) par la CPAM, à 0,226 % du plafond annuel de sécurité sociale, soit l'équivalent de 1,8 Smic.

A noter :

Cette limite est actuellement fixée à 0,834 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ces nouvelles dispositions rapprochent le régime AT/MP du régime de la maladie ordinaire, lui, plafonné à 1,4 Smic - contre 1,8 Smic - depuis le 1er avril 2025 (Décret 2025-160 du 20-2-2025).

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu à compter du 1er novembre 2026.

Concrètement, le montant brut de l'indemnité journalière d'AT/MP est obtenu en multipliant le salaire journalier de base par un taux égal à :

  • 60 % pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail ;

  • et 80 % à partir du 29e jour.

Indemnités journalières AT/MP versées par la CPAM

Indemnités journalières

Mode de calcul 

Montant maximum à compter du 1er novembre 2026

Montant maximum avant le 1er novembre 2026

Pendant les 28 premiers jours indemnisés

60 % du gain journalier de base (1)

65,17 €

240,49 €

A partir du 29e jour indemnisé

80 % du gain journalier de base (1)

86,90 €

320,66 €

(1) Gain journalier de base pris en compte dans la limite de : 

- 0,226 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 108,62 € à compter du 1-11-2026

- 0,834 %, soit 400,82 € avant le 1er novembre 2026

Ce décret aura pour conséquence une augmentation du complément de salaire versé par l'employeur à la victime lorsqu'il est dû.

A noter :

Dans l'objet du décret, le Gouvernement justifie ces nouvelles mesures par la « dégradation rapide du solde de la branche accidents du travail et maladies professionnelles » et son souhait de « responsabiliser davantage les employeurs ».

© 2026 Lefebvre Dalloz - La Quotidienne
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