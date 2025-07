Le Code monétaire et financier permet à une société de procéder à des opérations de trésorerie avec d'autres sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'entre elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (C. mon. fin. art. L 511-7, I-3). Or, lorsque plusieurs sociétés actionnaires d'une autre société, agissant de concert, déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale, elles contrôlent conjointement cette société (C. com. art. L 233-3, III). Se pose alors la question de savoir si un contrôle effectif peut être conjoint.

Selon l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), toutes les sociétés partenaires du contrôle conjoint doivent être considérées comme exerçant un contrôle effectif sur la société contrôlée, dès lors que ce contrôle ne peut s'exercer sans le consentement de toutes. Chacune d'elles peut donc participer à une convention de trésorerie, quelle que soit sa participation.