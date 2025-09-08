With your agreement, we and our 925 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

Davantage de protection pour tous les salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption

La loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental contre les discriminations au travail a été publiée au Journal officiel au début de l'été. Elle prévoit une protection pour tous les salariés engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption et leur octroie des autorisations d’absence.

Publié le 08/09/2025
Par Valérie DUBOIS
quoti-20250908-social.jpg

©Gettyimages

Loi 2025-595 du 30-6-2025 : JO 1-7

La proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail a été définitivement adoptée par le Sénat le 19 juin 2025, après son adoption par l’Assemblée nationale le 5 mai dernier. Elle étend la protection contre les discriminations dont bénéficiaient déjà les femmes engagées dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) à tous les salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption et renforce cette protection. Elle étend en outre le périmètre des personnes pouvant bénéficier d’autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux ou administratifs nécessaires à la poursuite d’un projet parental.

A noter :

Rappelons que ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l’ancienneté dans l'entreprise (C. trav. art. L 1225-16).

La loi est entrée en vigueur le 2 juillet 2025, lendemain de sa publication au Journal officiel, à l’exception de sa disposition relative aux autorisations d'absence dont bénéficient les salariés engagés dans une procédure d'adoption pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément (voir ci-dessous) qui nécessite un décret pour sa mise en œuvre.

Tout salarié engagé dans un projet parental bénéficie d’une protection contre les discriminations

Loi art. 1

Les salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L 2141-2 du Code de la santé publique ont droit à la protection prévue aux articles L 1225-1, L 1225-2 et L 1225-3 du Code du travail accordée aux femmes enceintes (C. trav. art. L 1225-3-1). Il en résulte que :

  • il est interdit à l’employeur de prendre en considération le fait qu’une femme bénéficie d’une assistance médicale à la procréation pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou pour prononcer une mutation d'emploi, sauf affectation temporaire si son état de santé médicalement constaté l’exige, en cas de travail de nuit ou d’exposition à des risques particuliers. Il lui est donc interdit de rechercher ou faire rechercher toutes informations sur ce sujet ;

  • la femme candidate à un emploi ou salariée peut ne pas révéler qu’elle bénéficie d’une telle assistance, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à sa protection ;

  • en cas de litige relatif aux deux premiers points et lorsqu’un doute subsiste, le doute profite à la salariée.

La loi modifie l’article L 1225-3-1 du Code du travail afin d’étendre cette protection, jusqu’alors réservée aux seules salariées, à tous les salariés, femmes ou hommes, engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ainsi qu’à tous ceux engagés dans une procédure d’adoption.

La loi rend, en outre, applicable à ces mêmes salariés la protection contre les discriminations prévue à l’article L 1142-1 du Code du travail relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, il est désormais interdit de ....La suite de cet article est réservée aux abonnés.

Feuillet rapide social
Pour en savoir plus
Toute l’actualité sociale analysée pour vous
voir Feuillet rapide social 14/25 inf.4 p. 8
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250905-social.jpg
Social - Social

Les coefficients spécifiques de retraite progressive applicables au 1er septembre 2025 sont publiés

Pour les participants en retraite progressive ne remplissant pas les conditions du taux plein dans le régime de base, les allocations Agirc-Arrco sont affectées d'un coefficient d'anticipation spécifique temporaire. Une nouvelle circulaire Agirc-Arrco publie les coefficients spécifiques applicables au 1er septembre.
quoti-20250904-une.jpg
Social - Social

A propos de la recevabilité des demandes nouvelles présentées en appel

Dans deux arrêts du 25 juin 2025, la Cour de cassation se penche sur la recevabilité des prétentions nouvelles formées par le salarié au stade de l’appel. L’occasion pour la Haute Juridiction de préciser sa jurisprudence en la matière.
quoti-20250901-unesociale.jpg
Social - Social

Maladie pendant les congés payés : la Commission européenne met en demeure la France

Après les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui ont écarté le droit français au profit du droit européen pour permettre aux salariés d’acquérir des congés payés durant un arrêt maladie, c’est au tour de la Commission européenne d’inviter la France à se conformer au plus vite sur le droit à report des congés payés d’un salarié malade durant ses congés payés.