Un homme décède en laissant pour lui succéder deux enfants majeurs, issus d’une première union, ainsi que deux enfants mineurs issus d’une autre union. Par testament, il a stipulé qu'en cas de décès durant la minorité de ces derniers, les pouvoirs d'administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur demi-sœur. Le JAF, saisi en qualité de juge des tutelles par la mère, autorise celle-ci à accepter purement et simplement la succession pour le compte des enfants mineurs. Il rappelle qu’elle est administratrice légale et dit n’y avoir lieu à désigner un administrateur ad hoc. La demi-sœur fait appel. Son recours est jugé recevable mais la cour d’appel, constatant l’existence d’un conflit d’intérêts entre les enfants et tant leur mère que leur sœur, infirme l’ordonnance et nomme un administrateur ad hoc. La mère se pourvoit en cassation et conteste la recevabilité de l’appel interjeté par la sœur.

Rejet du pourvoi par la Haute Juridiction. L'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et sœurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir (CPC art. 1180-18, al. 2, et 1239, al. 2 ; C. civ. art. 430 et 494-1 combinés). La demi-sœur avait donc bien qualité à agir.

Elle avait en outre intérêt à agir en ce que le premier juge a écarté l'application du testament la désignant tiers-administratrice des biens légués aux enfants mineurs, statuant ainsi, de fait, sur l'administration légale des biens dévolue à la mère.