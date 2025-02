le nom, l'activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l'assujetti, ainsi que les numéros individuels d'identification dont il dispose dans chaque État membre de l'Union européenne ;

le montant total des livraisons de biens et des prestations de services qu’il a effectuées en France et dans chacun des autres États membres non seulement depuis le 1er janvier de l'année en cours, mais aussi au titre de l’année civile précédente, ainsi qu’au titre de l'avant dernière année civile lorsqu'au moins l'un des États membres concernés par la notification préalable a fait usage de l'option prévue au paragraphe 1 de l'article 288 bis de la directive TVA (qui permet aux États membres de porter à deux années civiles le délai pendant lequel un assujetti ne peut bénéficier de la franchise lorsqu’il a dépassé le plafond applicable).