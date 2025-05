Quelle responsabilité de l'employeur en cas d'altercation entre salariés ?

L'employeur peut être condamné au versement de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les faits de violence subis par un salarié.

Cass. soc. 26-3-2025 no 23-13.081 F-D, H. c/ Syndicat mixte de transport et traitement des déchets de Moselle Est

Publié le 15/05/2025

Par Cécilia DECAUDIN