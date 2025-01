La cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur avait, à la suite du déménagement de l'entreprise cliente , pris la décision de déplacer le lieu de prise de service du site X au site Y, à compter du 14 avril 2014 et proposé au salarié une modification de son contrat de travail portant sur le lieu de prise de service et, d'autre part, que dans une lettre du 21 février 2014, le salarié avait indiqué ne pas refuser le fait que sa prise de service s'effectue à compter du 14 avril 2014 sur le site de Y. La cour d'appel a relevé que les trajets domicile-travail s'effectuaient avec le véhicule personnel du salarié sur un lieu de prise de service unique. Ayant ainsi fait ressortir que le site de Y constituait le lieu de rattachement concret du conducteur, la cour d'appel a exactement décidé que les trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge du véhicule ne constituaient pas du temps de travail effectif (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-14.765 F-B).

Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L 3121-4 du Code du travail. La cour d’appel ne saurait rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sans vérifier les conditions effectives d'accomplissement des trajets litigieux, alors qu'elle avait constaté que le salarié itinérant utilisait, pour se rendre sur son secteur d'intervention, un véhicule de service, équipé d'un système de géolocalisation, qui n'était pas un système de surveillance du travail mais d'optimisation des interventions auprès des clients dans une activité réglementée, et qu'il pouvait être contraint de dormir à l'hôtel lorsque le dernier lieu d'intervention était éloigné de plus de 100 kilomètres ou une heure de son domicile (Cass. soc. 15-1-2025 n° 23-19.595 F-D).