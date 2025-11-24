With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail
Social - Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les derniers arrêts les plus marquants mis en ligne sur le site de la Cour de cassation.

Publié le 24/11/2025
quoti-20240101-vendredi-jurisprudence.jpg

©Gettyimages

Exécution du contrat

  • Après avoir retenu le caractère excessif des propos insultants ou menaçants du salarié, engagé en contrat à durée déterminée en qualité de préparateur physique, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient été adressés au seul directeur général et portés à la connaissance du président, sans que rien n'établisse qu'ils aient été diffusés au-delà et qu'ils répondaient à une modification du contrat de travail que l'employeur voulait imposer à l'intéressé et que celui-ci ne pouvait ressentir que comme une rétrogradation, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits constituaient une faute mais qu'au regard du contexte ils ne pouvaient caractériser une faute grave du salarié (Cass. soc. 13-11-2025 n° 24-13.794 F-D).

Rupture du contrat

  • Ayant constaté que le salarié avait, préalablement à sa démission, fait état de l'importance de sa charge de travail lors des examens médicaux réalisés pour le contrôle de la santé au travail, alerté sa hiérarchie par un courriel sur sa situation critique du fait de cette charge de travail devenue insupportable, sollicité une visite du médecin du travail en signalant un contexte de surcharge de travail, et exposé, lors de l'entretien individuel d'évaluation annuelle et dans ses commentaires annexés, que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle n'existait pas, que son périmètre d'intervention, trop vaste, sur différents fuseaux horaires et sans « backup », entraînait une charge mentale très élevée et permanente, mal vécue personnellement, la cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'un différend rendant la démission équivoque (Cass. soc. 13-11-2025 n° 23-23.535 F-D).

Représentation du personnel

  • Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L 2143-3 du Code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Doit donc être censuré l'arrêt qui rejette la demande d'annulation de la désignation, par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats et élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l'absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat (Cass. soc. 19-11-2025 n° 24-17.356 F-B).

  • Le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale (Cass. soc. 19-11-2025 n° 24-16.430 F-B).

  • Présente un caractère sérieux la question suivante : «  Les articles L 2251-1 et L 2234-3 du Code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L 2411-3 du Code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l'accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ». En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. soc. 19-11-2025 n° 25-14.582 FS-B).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialRupture du contrat de travailReprésentation du personnelExécution du contrat de travail
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20240516-jurisprudence.jpg
Social - Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne cette semaine sur le site de la Cour de cassation.
quoti20231106-jurisprudence-batiment.jpg
Social - Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants mis en ligne la semaine dernière sur le site de la Cour de cassation.
quoti-20251112-social.jpg
Social - Rupture du contrat de travail

L’indemnité de précarité reste due au salarié, même en cas de requalification ultérieure du CDD en CDI

L’indemnité de précarité versée au salarié à l’issue de son contrat à durée déterminée lui reste acquise, y compris si ce contrat est ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée. C’est ce que la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 24 septembre 2025.