Une cour d'appel ne peut pas décider que le licenciement d'un chauffeur de taxi ayant refusé la modification du lieu de prise en charge de son véhicule repose sur une faute grave sans rechercher, comme il lui était demandé, si le nouveau lieu, hors du lieu habituel où était stationné le véhicule mis à sa disposition depuis plusieurs années, était situé dans un même secteur géographique , alors que cette modification augmentait ses frais de transport, allongeait ses journées de travail et le contraignait à effectuer chaque jour, par ses propres moyens, un déplacement de 55 kilomètres (Cass. soc. 19-11-2025 n° 24-11.724 F-D).

Ayant constaté que le salarié, aide soignant dans un Ehpad, établissait, d'une part, avoir fait l'objet d'injures à caractère racial de la part de résidents sans que l'employeur ne justifie d'aucune réponse à ces difficultés, d'autre part, s'être vu notifier deux avertissements injustifiés et avoir été licencié pour faute grave pour des griefs jugés non établis, et ensuite que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que cette dernière mesure était étrangère à tout agissement de harcèlement moral, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait subi des agissements de harcèlement pendant plusieurs mois et que son licenciement était nul (Cass. soc. 19-11-2025 n° 24-12.287 F-D).