Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. L'employeur ne peut pas refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail. Dès lors que l'employeur accordait aux salariés un avantage tenant à l'attribution de titres-restaurant, le placement des salariés en télétravail, lesquels bénéficient des mêmes droits que les salariés physiquement présents dans l'entreprise, ne justifie pas que leur droit à bénéficier de cet avantage soit supprimé (Cass. soc. 8-10-2025 n° 24-12.373 FS-B).

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Dès lors qu’il existait un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise, l'avantage ainsi consenti, qui n’avait pas été dénoncé, ne pouvait être suspendu lors du placement des salariés en télétravail. A compter du mois de mars 2020, tous les salariés ayant été placés en télétravail et le restaurant d'entreprise étant fermé, tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement (Cass. soc. 8-10-2025 n° 24-10.566 FS-B).

Ayant relevé que les dispositions du protocole d'accord signé le 10 juillet 2009 entre les parties prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et, d'une part, que les parties s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits à cette date et, d'autre part, que le salarié n'avait exécuté aucune prestation de travail pour le compte de la société France télévisions pendant la période de juillet 2009 à février 2014, la cour d’appel a pu en déduire que les effets de la requalification des CDD en CDI à l'égard de la société ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction (Cass. soc. 8-10-2025 n° 24-16.500 FS-B).