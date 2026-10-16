Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale ayant autorisé des cessions de parties communes, créations de lots et changements d’affectation.

Le syndicat des copropriétaires demande, à titre reconventionnel, que soit réputé non écrit l'article 51 du règlement de copropriété aux termes duquel « toutes les assemblées qui auront à traiter des cas de modification du règlement de copropriété auront lieu avec l'assistance d'un notaire qui dressera un procès-verbal de la réunion et en fera transcrire une expédition (…) ».

La cour d’appel accueille la demande du syndicat et répute l’article du règlement de copropriété non écrit.

Le pourvoi est rejeté : si la loi n’exclut pas que le secrétaire de séance soit assisté d’un tiers pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale, seule une décision de celle-ci peut désigner un secrétaire de séance autre que le syndic, de sorte qu’un règlement de copropriété ne peut imposer que certains procès-verbaux d’assemblées générales seront dressés par une personne autre que le syndic ou le secrétaire de séance.