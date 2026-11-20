Une société dispose en France de son siège de direction effective, lequel constitue un établissement stable depuis lequel elle a fourni ses prestations, dès lors notamment que :

l’ensemble du matériel professionnel nécessaire à l’exercice de l’activité de la société et à sa gestion ainsi que les documents comptables se trouvent au domicile des associés de la société en France ;

la société est dirigée par la gérante depuis son domicile français ;

l’ensemble de l’ activité est réalisé en France ;

l’adresse anglaise de la société n’est qu’une adresse de domiciliation.

Par suite, la société est redevable de la TVA sur ses opérations réalisées en France.