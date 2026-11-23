La prestation consistant à placer des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs pour qu’ils exercent, en qualité de salariés de ces dernières, des activités de services d’aide à la personne (en l’occurrence d’entretien de la maison et de travaux ménagers) et à accomplir, pour le compte des particuliers employeurs, des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de leurs salariés ne revêt pas le caractère d’une activité de services à la personne au sens de l’article 86, II de l’annexe III au CGI, éligible au taux intermédiaire prévu par l’article 279, i du même Code.

Est sans incidence à cet égard le fait qu’une telle activité soit regardée, en vertu de l’article L 7232-6, 1° du Code du travail et pour l’application de ce Code, comme une des modalités permettant d’assurer l’activité de services à la personne.