les matières fertilisantes et supports de culture d'origine organique agricole provenant d'un État membre de l'UE, sur le territoire duquel ils sont légalement mis sur le marché, qui ne sont subordonnés qu'à l'obtention d'un permis d'introduction dès lors qu'ils sont identiques à un produit dit « de référence » bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché en France ( C. rur. art. L 255-3 ) ;

les matières fertilisantes et supports de culture d'origine organique agricole distribués ou utilisés à des fins d'expérimentation et subordonnés à l'obtention d'un permis d'expérimentation ou exemptés de ce permis si les opérations (essais, expériences ou études) portant sur ces produits satisfont à des prescriptions ou à des conditions fixées par décret de nature à garantir qu'elles ne portent atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement (C. rur. art. L 255-4) ;