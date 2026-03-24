Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux visée à l’article 231 ter du CGI, le Conseil d’État définit les locaux commerciaux comme ceux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales (CE 3-3-2022 n° 435318, SCI Apler).

Par une décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, la Haute Juridiction clarifie sa position, jugeant que relèvent de la catégorie des locaux commerciaux les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées, sans qu’ait d’incidence le fait qu’ils soient inaccessibles au public.