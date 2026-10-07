Taxe pour création de bureaux en IdF : la procédure de rectification obligatoire pour modifier les éléments déclarés

La mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire est obligatoire si l'administration entend rectifier les éléments déclarés par le contribuable, et notamment modifier les surfaces déclarées par celui-ci.

TA Versailles 5-6-2025 n° 2304661 ; CE (na) 8e ch. 24-7-2026 n° 509262