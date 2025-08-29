Il résulte de l’article 256 du CGI qu’une indemnité qui constitue la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui doit la verser est assujettie à la TVA.

L’indemnité allouée à un fournisseur de gaz à titre de dommages et intérêts, indépendamment du fait qu’elle résulte de la loi et qu’elle soit fixée par le juge, est en lien direct avec les consommations de gaz fournies et est par conséquent soumise à la TVA.