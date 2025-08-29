With your agreement, we and our 924 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Fiscal - Taxe sur la Valeur Ajoutée

TVA : l'indemnité allouée à un fournisseur de gaz pour une consommation indue est taxable

Eu égard aux conditions de son versement, l'indemnité allouée à un fournisseur de gaz pour une consommation indue ne constitue pas de simples dommages-intérêts mais la contrepartie de la fourniture de gaz dont ont bénéficié les consommateurs.

Cass. Com 4-6-2025 n° 24-10.072 F-D

Publié le 29/08/2025
Par Guy NEULAT
Il résulte de l’article 256 du CGI qu’une indemnité qui constitue la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui doit la verser est assujettie à la TVA.

L’indemnité allouée à un fournisseur de gaz à titre de dommages et intérêts, indépendamment du fait qu’elle résulte de la loi et qu’elle soit fixée par le juge, est en lien direct avec les consommations de gaz fournies et est par conséquent soumise à la TVA.

A noter :

1. En l’espèce, un fournisseur de gaz avait constaté une consommation de gaz à un point de comptage réputé inactif se trouvant dans les locaux des sociétés requérantes, alors que celles-ci n’avaient pas conclu de contrat de fourniture d’énergie. Il avait alors invoqué la faute délictuelle des sociétés, qui avaient délibérément soutiré d’importantes quantités de gaz sans rien payer, et les avait assignées en paiement de la consommation de gaz fournie au titre de la période litigieuse.

2. Dans le même sens, la Cour de justice a jugé que, dans une situation de prélèvement illégal d'électricité suivie de la réclamation d’une indemnité, la condition de lien direct doit être considérée comme remplie dès lors que, d'une part, l'électricité ayant été prélevée à l'adresse du contrevenant, le gestionnaire avait pu établir un relevé de consommation et le coût de l'électricité illégalement consommée et, d'autre part, qu’un rapport juridique (qui ne résulte pas nécessairement d’un contrat) existait entre les parties (CJUE 27-4-2023 aff. 677/21). 

Pour en savoir plus
Un commentaire détaillé de la TVA pour une application sans faille
voir Mémento TVA n° 6350 s. 
FiscalTaxe sur la Valeur Ajoutée
