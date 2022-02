Les titulaires de revenus non commerciaux, locataires d'un véhicule, sont autorisés à opter pour le barème exposé ci-après dans des conditions particulières (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 n° 250 s.). On rappelle que l'option ouverte aux membres des professions non commerciales pour l'évaluation forfaitaire des frais de carburant des véhicules de tourisme et deux-roues motorisés s'applique quelle que soit la nature de l'opération de location : location simple, crédit-bail ou leasing (BOI précité n° 270). Cette option a dû être exercée a priori, c'est-à-dire au 1er janvier 2021, l'inscription de frais réels à un compte de charges durant l'année d'imposition valant renonciation à l'option (BOI précité n° 350).