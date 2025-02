Modernisation des états financiers : quels sont les impacts opérationnels ?

Ce dossier aborde les enjeux opérationnels et organisationnels du règlement ANC n° 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, que les entités aient anticipé ou non les paramétrages des logiciels comptables avant le 1er janvier 2025 (date d’application obligatoire de ce règlement). Nicolas GATTAUT, Associé PwC et expert-comptable au sein du Consulting activité d’expertise comptable et de renfort opérationnel, répond à nos questions.

Règl. ANC 2022-06 du 4-11-2022 relatif à la modernisation des états financiers, homologué le 30-12-2023 ; www.anc.gouv.fr

Publié le 12/02/2025

Par Par Magali DOS SANTOS, Associée PwC, coauteure du Mémento Comptable, responsable des publications comptables en règles françaises et Nicolas GATTAUT, Associé PwC, expert-comptable au sein du Consulting activité d’expertise comptable et de renfort opérationnel, en collaboration avec Prisca VOLOLONIAINA, Manager PwC