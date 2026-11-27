Un permis de construire délivré à une communauté de communes pour l’extension d’une déchetterie est annulé par le tribunal administratif d’Orléans en raison du classement du terrain en zone agricole du PLU. Alors que le jugement est frappé d’appel, le conseil municipal approuve une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU avec le projet de déchetterie (C. urb. art. L 153-54). Un nouveau permis autorisant un projet identique est alors délivré à la communauté de communes.
La cour administrative d’appel de Versailles juge d’abord que la délivrance de ce nouveau permis ne prive pas de son objet l’appel contre l’annulation du permis initial. En effet, il résulte de l’article L 424-5 du Code de l’urbanisme que la délivrance d’un permis de construire à une personne qui détient déjà un permis sur le même terrain n’emporte pas retrait du permis précédemment délivré. La cour statue donc sur l’appel et considère que c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le permis.
Elle se juge ensuite compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le nouveau permis. En application de l’article L 600-5-2 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation intervient après le jugement du tribunal administratif et alors qu’un appel est pendant, il appartient à la cour administrative d’appel de connaître directement des conclusions dirigées contre cet acte.
En l’espèce, le nouveau permis délivré à la communauté de communes a remédié à l’illégalité du permis initial et constitue donc une mesure de régularisation, même s’il ne fait pas expressément référence à ce permis. La cour se prononce donc sur les conclusions dirigées contre le nouveau permis et les rejette.
A noter :
1. Il est admis que le retrait en cours d’instance du permis attaqué prive le recours de son objet. Le juge est donc conduit à prononcer un non-lieu.
Selon la jurisprudence antérieure à la loi Élan du 23 novembre 2018, la délivrance successive au même pétitionnaire de deux permis, portant sur le même terrain et épuisant les possibilités de construire, valait retrait implicite du premier même s'il ne le précise pas expressément (CE 3-2-1982 n° 23224, SCI Résidence de Saint-Mandé ; CE 30-1-2020 n° 417565, Sté Pôle Hospitalier Privé). Cependant, lorsque le second permis était délivré après l’annulation du premier par le tribunal administratif, il n’emportait pas retrait implicite de ce premier permis, si bien que l’appel contre le jugement conservait un objet (CE 29-6-2005 n° 262328, Sté Semmaris : BPIM 5/05 inf. 307).
La loi Élan a introduit dans le Code de l’urbanisme une disposition permettant au bénéficiaire d’une autorisation d’en solliciter une nouvelle sur le même terrain sans retrait préalable de la première (C. urb. art. L 424-5). La délivrance de la nouvelle autorisation n’emporte pas retrait implicite de l’autorisation initiale. C’est donc sur l’article L 424-5 du Code de l’urbanisme, et non sur l’exception résultant de la jurisprudence « Société Semmaris », que l’arrêt commenté se fonde pour écarter la solution du non-lieu.
2. L’arrêt est intéressant sur un autre point : l’office du juge d’appel saisi d'un jugement annulant un permis et d'une mesure de régularisation postérieure. En pareil cas, le juge d’appel doit se prononcer d'abord sur la légalité du permis initial, puis, au besoin, sur sa régularisation (CAA Nancy 6-2-2025 n° 21NC01066, SCI Madot : BPIM 4/25 inf. 202). En principe, s’il estime que le permis initial est désormais régularisé, le juge d’appel doit annuler le jugement et rejeter le recours contre ce permis présenté en première instance. Cependant, l’arrêt commenté procède différemment, en confirmant le jugement qui a annulé le permis initial et en rejetant les conclusions dirigées contre le second permis. Cette façon de faire a été rendue possible par le fait que le second permis, quoique délivré à des fins de régularisation du premier, ce qui justifiait la compétence de la cour pour se prononcer sur sa légalité, se présentait non comme un permis modificatif, mais comme un permis nouveau autorisant par lui-même le projet.