Un permis de construire délivré à une communauté de communes pour l’extension d’une déchetterie est annulé par le tribunal administratif d’Orléans en raison du classement du terrain en zone agricole du PLU. Alors que le jugement est frappé d’appel, le conseil municipal approuve une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU avec le projet de déchetterie (C. urb. art. L 153-54). Un nouveau permis autorisant un projet identique est alors délivré à la communauté de communes.

La cour administrative d’appel de Versailles juge d’abord que la délivrance de ce nouveau permis ne prive pas de son objet l’appel contre l’annulation du permis initial. En effet, il résulte de l’article L 424-5 du Code de l’urbanisme que la délivrance d’un permis de construire à une personne qui détient déjà un permis sur le même terrain n’emporte pas retrait du permis précédemment délivré. La cour statue donc sur l’appel et considère que c’est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le permis.

Elle se juge ensuite compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le nouveau permis. En application de l’article L 600-5-2 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation intervient après le jugement du tribunal administratif et alors qu’un appel est pendant, il appartient à la cour administrative d’appel de connaître directement des conclusions dirigées contre cet acte.

En l’espèce, le nouveau permis délivré à la communauté de communes a remédié à l’illégalité du permis initial et constitue donc une mesure de régularisation, même s’il ne fait pas expressément référence à ce permis. La cour se prononce donc sur les conclusions dirigées contre le nouveau permis et les rejette.