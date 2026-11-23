Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Aux termes de l'article 12, III de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, l'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de cette loi, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 321-64, II-1° à 3° Code du travail relatives au suivi de la charge de travail des salariés sous convention de forfait en jours et aux échanges avec l'employeur sur le sujet peut être poursuivies sous réserve que l'employeur respecte les dispositions de l'article L 3121-65 du même Code relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait. Lorsque l'employeur, lequel doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, met en œuvre un dispositif qui, sans se substituer à l'accord collectif, permet d'en pallier les insuffisances, la conformité de cet accord aux 1° à 3° du II de l'article L 3121-64 du Code du travail doit être préalablement vérifiée (Cass. soc. 18-11-2026 n° 25-15.641 FS-B).

Pour la période antérieure au 10 août 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 12, III de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque les stipulations de l'accord collectif qui est le support de la convention annuel de forfait en jours ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours est nulle (Cass. soc. 18-11-2026 n° 24-18.263 FS-B).