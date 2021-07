Exonération (et non prise en compte des aides dans la détermination des seuils de chiffre d'affaires conditionnant l'application de certains régimes 1 )

1. Exonération d'IS ou d'IR et de toutes contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et non prise en compte des aides pour l'appréciation des limites des régimes micro-BIC, micro-BNC, micro-BA et simplifié agricole, du régime réel simplifié BIC et du régime d'exonération des plus-values en fonction du montant des recettes.