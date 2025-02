La faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés. Ayant constaté que l'interdiction de gérer, sanction civile prononcée à l'encontre des dirigeants d'entreprise en cas de fautes graves de gestion, dont avait fait l'objet l'employeur avait contribué aux difficultés économiques rencontrées par la société ayant provoqué l'ouverture de la procédure collective, au détriment du personnel, et, par-là, avait privé les salariés d'une possibilité de poursuite de l'activité et de maintien de leurs contrats, la cour d'appel ne pouvait pas débouter la salariée de ses demandes en contestation de son licenciement (Cass. soc. 12-2-2025 nos 23-22.033, 24-11.888, 23-22.034, 24-12.683 F-D).