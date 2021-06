La réintégration du salarié à l'issue d'un détachement à l'étranger ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique mais du terme du détachement. Dès lors que les avenants au contrat de travail du salarié l'affectant en Chine précisaient qu'à l'issue de son détachement la société procéderait à son rapatriement et à sa réintégration dans le groupe et qu'aucun de ces avenants ni aucun autre document contractuel ne comportaient un quelconque engagement de l'employeur sur une affectation à Rennes, lieu de travail du salarié avant son départ à l'étranger, la société a pu régulièrement l'affecter sur un autre site en France. Par aileurs, le salarié ayant été détaché pendant 7 années consécutives sans être accompagné de sa famille, résidant à Rennes, et expliquant que la principale raison de son refus de mutation sur cet autre site était la suppression des primes de mobilité inter régionales ainsi que de toutes les aides au déménagement et aides au logement, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne justifiait pas que l'affectation refusée portait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, et que son refus de réintégration justifiait son licenciement (Cass. soc. 9-6-2021 n° 19-24.366 F-D).