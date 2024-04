S'il appartient au comité social et économique (CSE) de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. En conséquence, une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes d’un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d’un CSE instituant un délai de carence de 6 mis avant de permettre aux nouveaux embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles (Cass. soc. 3-4-2024 n° 22-16.812 FS-B).