With your agreement, we and our 936 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail
Social - Santé et sécurité au travail

Temps partiel thérapeutique : maintien de l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières

Publié le 23/09/2025
quoti-20250923-social.jpg

©Gettyimages

Une information publiée sur net-entreprises le 18 août 2025 et complétée le 28 août 2025 indique que la déclaration des salaires pour le versement des indemnités journalières (DSIJ) en cas de temps partiel thérapeutique reste obligatoire jusqu'à nouvel ordre pour les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.

Rappelons qu'en 2023, la DSN s'est enrichie d'un bloc « Temps partiel thérapeutique -S21.G00.66 ». Le remplissage en DSN de ce bloc doit permettre de se substituer à la transmission par l'employeur de l'attestation de salaire à la CPAM ou à la MSA. Toutefois, jusqu'à nouvel ordre et pour le régime général uniquement, la DSIJ doit toujours être systématiquement réalisée, que le temps partiel thérapeutique soit déclaré ou non dans le bloc S21.G00.66.

La déclaration du temps partiel thérapeutique dans le bloc S21.G00.66 reste donc facultative. Pour les entreprises utilisant ce bloc, il est rappelé les points suivants :

  • la perte de salaire à renseigner en DSN doit être un montant positif. Il ne peut être négatif que dans le cadre de la correction d’une erreur déclarée dans une DSN précédente en mode « annule et remplace ». Toutefois la correction en différentiel est exclue pour le régime général ;

  • les temps partiels thérapeutiques doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpés à la journée. Par exemple, si un salarié est en temps partiel thérapeutique sur tout le mois, il suffit de déclarer un unique bloc SG21.G00.66 couvrant cette période et reprenant le total de la perte de salaire pour cette période.

Documents et liens associés

Actualité Net-entreprises du 28-8-2025

Mémento Social 2025
Pour en savoir plus
Véritable condensé de l’ensemble de la réglementation sociale applicable !
voir Mémento Social n° 81160
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSanté et sécurité au travailExécution du contrat de travailPaieAbsences et congés
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti20250903-social.jpg
Social - Santé et sécurité au travail

Services RH et paie : les nouveautés entrées en vigueur le 1er septembre 2025

Retraite progressive, arrêts maladie, Bonus-malus chômage… Tour d'horizon des nouvelles règles applicables à partir de septembre 2025.
quoti-20250404-jurisprudence.jpg
Social - Santé et sécurité au travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.
quoti-20240101-vendredi-jurisprudence.jpg
Social - Santé et sécurité au travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.