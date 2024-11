Il résulte de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois et passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante. C'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'affectation des salariés sur le marché litigieux à hauteur d'au moins 30 % de leur temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante n'était pas établie, de sorte que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prévues par la convention collective applicable. Elle en a exactement déduit que le contrat de travail des salariés n'avait pas été transféré à la société entrante et que la société sortante était demeurée leur employeur (Cass. soc. 14-11-2024 n° 22-24.358 F-D).

Une cour d'appel ne peut pas, pour rejeter les demandes d' indemnisation d'un salarié au titre d'un harcèlement moral , retenir que des dommages-intérêts lui ont été alloués en réparation du préjudice tenant à la perte de chance d'évolution de carrière, alors qu'elle avait estimé que le salarié établissait avoir subi une déclaration tardive d'accident du travail, un retard dans la délivrance de l'attestation de salaires et la délivrance d'attestations erronées, une mutation sans son accord, une absence de fourniture de travail pendant plus de deux ans, une absence d'évaluation et d'évolution professionnelles, une absence de formation et que l'employeur ne prouvait pas que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il résultait de ces constatations l'existence d'un préjudice distinct au titre du harcèlement moral (Cass. soc. 14-11-2024 n° 22-20.169 F-D).

Une cour d'appel ne peut pas débouter le salarié de ses demandes au motif qu'il ne fait mention d'aucune mesure discriminatoire dont il aurait été victime, alors qu'elle a constaté qu'il avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, qu'il soutenait que l'un d'entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu'il se plaignait d'avoir été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir reprocher une relation amoureuse avec une autre salariée. Il en résultait que le salarié présentait des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires en raison de son origine , et qu'il appartenait dès lors au juge de rechercher si l'employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toutes discrimination (Cass. soc. 14-11-2024 n° 23-17.917 F-B).

Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose de recours effectif devant une juridiction , pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l' opposition à contrainte . Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2 e civ. 14-11-2024 n° 22-23.710 F-D).

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Une cour d’appel ne saurait donc, sans caractériser sa participation à la direction de l’entreprise , reconnaître cette qualité à un salarié directeur d’un établissement et à un salarié « responsable central des chaînes d’assemblage » (Cass. soc. 14-11-2024 n° s 23-16.188 F-D et 23-20.793 F-D).

Le solde de tout compte non signé par le salarié n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n'est suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (Cass. soc. 14-11-2024 n° 21-22.540 F-B).

Une cour d'appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande tendant à ce que son départ à la retraite soit analysé en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse dès lors que, d'après ses constatations, le salarié avait émis plusieurs griefs à l'encontre de l'employeur et qu'il avait par la suite motivé son départ à la retraite par ces mêmes griefs, dont des faits de discrimination, Il en résultait en effet l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque et la cour d'appel devait l'analyser en une prise d'acte et rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 14-11-2024 n° 23-10.532 F-D).

L'existence d'un différend rendant la démission du salarié équivoque est caractérisée lorsque celui-ci avait, préalablement à sa démission, adressé deux lettres à son employeur pour dénoncer l'absence de fourniture de travail (Cass. soc. 14-11-2024 n° 22-23.901 F-D).

A légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de l'employeur la cour d'appel ayant constaté que celui-ci avait cessé, après transfert d'un marché de nettoyage à une autre société, de considérer les intéressés comme ses salariés et de leur fournir du travail, alors que les conditions de transfert conventionnel des contrats de travail à une autre société n'étaient pas établies, l'employeur ayant ainsi fait preuve d'un manquement à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail (Cass. soc. 14-11-2024 n° 22-24.358 F-D).

Après avoir constaté que la société ne produisait pas ses comptes et que ceux de l'année 2018 produits par le salarié contredisaient le motif de difficultés économiques invoqué par l'employeur, et relevé que si le chiffre d'affaires était passé de 6 943 818 euros au 31 décembre 2017 à 5 879 396 euros au 31 décembre 2018, le résultat d'exploitation était lui passé de 114 164 euros au 31 décembre 2017 à 301 179 euros au 31 décembre 2018 et le bénéfice de l'entreprise de 72 359 euros au 31 décembre 2017 à 437 808 euros au 31 décembre 2018, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement économique survenu en mars 2019 ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de justifier d'une évolution significative d'au moins un des indicateurs prévus par l'article L 1233-3 du Code du travail (Cass. soc. 14-11-2024 n° 23-17.731 F-D).