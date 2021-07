Ayant constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération comprenant une partie fixe et une part variable annuelle d'un montant maximum de 56 000 euros bruts au prorata d'atteinte d'un objectif qui restait à définir, 100 % de cet objectif étant garantis sur les deux premières années 2011 et 2012, et, interprétant ces dispositions et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la part variable de la rémunération contractuelle d'un montant maximum de 56 000 euros dépendait de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que, faute pour ce dernier d'avoir précisé au salarié, en début d'exercice, les objectifs à réaliser pour les années 2014, 2015 et 2016, cette rémunération devait être payée intégralement à l’intéressé qui devait dès lors percevoir le montant maximum prévu pour la part variable (Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-25.519 F-D).