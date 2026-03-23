Une cour d'appel ne peut pas rejeter les demandes d'un directeur administratif et financier fondées sur le harcèlement moral au motif que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par l'intéressé, notamment la suppression de l'accès au répertoire ressources humaines du disque dur du serveur de l'entreprise, l'exclusion des réunions de négociation annuelle obligatoire, le refus de lui transmettre les objectifs collectifs et le fait qu'il était le seul à avoir été privé d'une augmentation de salaire (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-21.502 F-D).

Ayant constaté que la cessation du travail avait pour cause le défaut de mise en œuvre du statut national des industries électriques et gazières dans son intégralité, y compris le règlement de la prime de vie chère correspondant à l'indemnité spéciale DOM, dont l'applicabilité a été reconnue judiciairement pendant la grève, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait manqué de manière grave et délibérée à ses obligations et que ce manquement avait créé pour les salariés, privés d'une partie de leur rémunération , une situation contraignante telle qu'ils s'étaient trouvés obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions conventionnelles applicables soient respectées dans leur intégralité (Cass. soc. 18-3-2026 n° 23-22.737 FS-B).

L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Dès lors, d'une part, que les salariés distributeurs d'imprimés ne disposaient pas d'une liberté dans l'organisation de leur travail et que l'outil de géolocalisation n'emportait aucune restriction à l'autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution, d'autre part, qu'aucun autre dispositif ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail de ces salariés, le dispositif de géolocalisation mis en place par l'employeur était licite (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-18.976 FS-B).

Les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte qu'ils doivent être pris en compte pour l'application de l'article L 1233-61 du Code du travail, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (Cass. soc. 18-3-2026 n° 22-10.903 FS-B).

Lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L 1233-34 du Code du travail et propres à l'information-consultation du CSE dans le cadre de la procédure de licenciement économique (Cass. soc. 18-3-2026 n° 23-22.270 FS-B).

L'exercice, par une société de gestion, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle un fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L 233-3, I, 3°, du Code de commerce. Dès lors, pour déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'une salariée, une cour d'appel a pu retenir qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne pouvait pas être qualifiée d'entreprise dominante, de sorte que les sociétés dans lesquelles cette dernière a effectué des investissements devaient être exclues du périmètre du groupe (Cass. soc. 18-3-2026 n° 22-12.201 FS-B).

La contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et qui ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de préavis est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail. Elle ne peut en conséquence pas être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-21.643 F-B).

L'irrégularité invoquée par le salarié dans le déroulement de la procédure conventionnelle, à savoir l'omission, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de l'une des commissions paritaires susceptible d'être saisies par l'intéressé et la confusion sur l'adresse de l'autre, ne pouvait pas priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation d'une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire. Il appartient donc à la cour d'appel saisie d'une demande relative au motif invoqué à l'appui du licenciement d'examiner les griefs de l'employeur (Cass. soc. 18-3-2026 n° 24-17.246 FS-B).