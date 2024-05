Il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. L'employeur ne justifie pas du respect de son obligation individuelle de reclassement en ne communiquant au juge aucun élément permettant de vérifier que le périmètre de reclassement au sein du groupe qu'il a retenu est exact au regard des critères de permutabilité, et en ne justifiant pas des courriers de recherche de reclassement adressés aux entités du groupe dont il ne produit aucun organigramme, ni même son registre d'entrée et de sortie du personnel, et qu'il se borne à communiquer aux salariés une proposition individualisée sur une liste de postes disponibles recensés dans le PSE (Cass. soc. 15-5-2024 n° 22-20.650 FS-B).