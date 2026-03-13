Loi de finances pour 2026 : quelles nouveautés pour les entreprises ?

La loi de finances pour 2026 comporte de nombreuses mesures à destination des entreprises. Tour d’horizon des plus importantes d’entre elles.

Loi de finances pour 2026 : quoi de neuf pour les particuliers ?

De nombreuses mesures intéressant les particuliers figurent dans la loi de finances pour 2026. Focus sur certaines d’entre elles.

Loi de finances pour 2026 : les principales mesures en matière de TVA

La loi de finances pour 2026 comporte plusieurs mesures en matière de TVA. Nous présentons ci-après brièvement les principales d’entre elles.

Loi de finances pour 2026 : le statut fiscal du bailleur privé est créé

Les particuliers qui acquièrent avant la fin 2028 des logements destinés à la location nue à titre de résidence principale peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs revenus fonciers un amortissement pouvant aller jusqu'à 80 % du prix d'acquisition du bien.

Loi de finances pour 2026 : l’option pour le barème progressif (vs. PFU) n’est plus irrévocable

La loi de finances pour 2026 supprime le caractère irrévocable de l’option permettant de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances qui entrent dans le champ d’application du PFU.

Loi de finances pour 2026 : toutes les conséquences de la fin du statut particulier des OGA sont tirées

La loi de finances pour 2026 procède aux derniers ajustements rendus nécessaires par la suppression, issue de la loi de finances pour 2025, du statut particulier des OGA et de l'agrément qui leur est délivré par l'administration.

Loi de finances pour 2026 : de nouvelles mesures en faveur des dons

La réduction d’impôt sur le revenu pour dons consentis est une nouvelle fois aménagée afin de favoriser l’aide aux personnes en difficulté et aux victimes de violence domestique et de doper le financement de la restauration du château de Chambord.